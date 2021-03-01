Протест малого бизнеса кипит в Киеве и других украинских городах уже не первый месяц. Их экономические требования всем известны, но есть ли политические?
Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает один из лидеров движения «Save ФОП» Сергей Доротич.
«Мы встречаемся с представителями разных партий – и «ЕС», и «Батькивщины», и «ОПЗЖ», и «Голоса», и «За будущее»… Но проблема в том, что некоторые политические силы хотят видеть нас своим «легионом» в борьбе с нынешним политическим режимом», - отмечает Доротич.
По его словам, это движение вообще не имеет какой-либо политической программы, исключительно экономическую. Однако политические силы намерены использовать его в своих целях, чтобы сокрушить нынешнюю власть. Но движение «Save ФОП» вовсе не стремится к её падению – как, впрочем, и к сохранению, у него свои цели. И оно, конечно, не хочет быть для кого-то расходным материалом.
Вот почему представители малого бизнеса, вместо того, чтобы поддерживать каких-то политиков, желают, чтобы политики их поддерживали – ведь экономика страны держится именно на них.
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«Мы всегда открыты для диалога, и всех просим помочь нам. Нас спрашивают: кого же движение «Save ФОП» поддерживает из политиков и политических партий? А я всегда отвечаю: оно поддерживает движение «Save ФОП». Я отвечаю за эту короткую фразу», - отмечает гость программы.
Ранее Politeka сообщала о конфликте между малыми предпринимателями-манифестантами и полицией.
Также поступали новости масштабных акциях протеста представителей малого бизнеса в центре Киева.