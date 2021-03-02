Нельзя решать проблемы энергетики за счет других отраслей, постоянно повышая тариф на передачу тока для бизнеса. Об этом заявил заместитель гендиректора Арселор Миталл Кривой Рог Владимир Ткаченко.

Он напомнил: в тариф на передачу электроэнергии регулярно повышают, хотя никаких экономических оснований для этого нет.

"Не совсем понятно, почему этот тариф на передачу электроэнергии должен постоянно расти. Те же усилия, те же инвестиции, та же ситуация. Энергия как передавалась, так и передается. Почему этот тариф должен постоянно расти? Четвертый раз происходит рост. Какая тут логика?",- отметил Ткаченко.

По его словам, рост тарифа на передачу тока приводит к удорожанию электроэнергии для бизнеса, что особенно сильно бьет по промышленности, в частности металлургии, которая потребляет много электроэнергии для производства продукции.

«Любой рост составляющих и в частности на передачу электроэнергии делает дороже электроэнергию. Но электроэнергия-это одна из самых больших затратных статей для металлургии. Поэтому ничего удивительного, что металлургию эта ситуация шокирует», - пояснил Ткаченко.

По его мнению, власти должны найти другой механизм для решения проблем задолженности в энергетической отрасли и не повышать тарифы на ток для бизнеса, которые ставят промышленность на грань выживания.

«Мы понимаем, что у энергетиков достаточно сложная ситуация, она сложнее, чем была раньше. Но точно не металлурги стали причиной сложностей, которые имеет эта отрасль. И нельзя решать все проблемы одной отрасли за счет другой отрасли», - подчеркнул Ткаченко.

Как известно, что НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате почти втрое – со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению конкурентоспособности продукции металлургов и потери ими рынков сбыта.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов подчеркнул: если тариф на передачу электроэнергии снова вырастет, предприятия химической промышленности придется останавливать, поскольку они уже сейчас работают на грани убыточности.