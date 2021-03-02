В Украине назревает долговой коллапс в сфере ЖКХ, который приведет к банкротству теплоснабжающих предприятий и поставит под угрозу следующий отопительный сезон. Об этом заявил в интервью изданию "Обозреватель" сопредседатель депутатской группы «Партия «ЗА МАЙБТУНЄ» Игорь Палица, который возглавлял «Укрнафту» с 2003 по 2007 год.

Чтобы уменьшить долги населения за коммунальные услуги, народный депутат предлагает установить экономически обоснованные тарифы на газ, которые снизят цену для конечного потребителя до 60%. А также ввести механизм изъятия в бюджет сверхдоходов «Нафтогаза» и ООО «Оператор ГТС Украины» и направить их на погашение задолженности ТЭЦ и ТКЭ.

"Ключевая проблема заключается в том, что цена на газ для населения является экономически необоснованной. Власть делает все, чтобы защитить монополиста на газовом рынке – НАК «Нафтогаз», который формирует 80% тарифа для конечных потребителей.

По установленной сейчас методике, оптовая цена газа, независимо от происхождения, включает в себя прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.

То есть Украина, которая самостоятельно добывает 70% потребляемого ею газа, сама устанавливает на него европейскую цену да еще и приплюсовывает к ней стоимость виртуальной доставки!

Необходимо безотлагательно пересмотреть методологию расчета оптовой цены газа, которая должна учитывать средневзвешенный показатель фактической себестоимости голубого топлива украинской добычи. По оценкам экспертов, внедрение экономически обоснованной оптовой цены на газ позволит существенно снизить, до 60%, тариф для украинцев», – заявил Игорь Палица.

Он отметил, что депутатская группа «Партия «ЗА БУДУЩЕЕ» обратится к президенту с предложением добавить к его поручения от 19 января 2021 года (проверка тарифной сетки на газ и отопление в регионах) исследование экономической обоснованности методологии расчета оптовой цены природного газа НАК «Нафтогаз».