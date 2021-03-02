Заводы «Интерпайп» Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании «Нафтогаз» в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией «Башнефть».

Об этом говорится в аналитической статье издания «РБК-Украина».

«Если сравнивать контракты российских нефтяных компаний и государственного «Нафтогаза» по идентичным видам труб с украинских заводов «Интерпайпа» в период с 2015 по 2019 годов, то разница в цене исчисляется сотнями процентов. И это даже без учета разницы в стоимости доставки продукции: с одной стороны – в Полтаву, с другой – на промыслы Западной Сибири», - сообщает издание.

По подсчетам журналистов, только на завышении цен на трубы для «Нафтогаза», компания «Интерпайп» вероятно могла дополнительно заработать по меньшей мере 290 млн долларов в период с 2015 по 2019 гг.

«РБК-Украины» сравнивает несколько контрактов компании «Интерпайп-М» (Москва, РФ) с компанией «Башнефть» (Уфа, РФ) и «Интерпайп-Украина» с АО «Укргаздобыча» на поставку идентичных насосно-компрессорных и обсадных труб в один и с одних и тех же украинских заводов.

«На российский рынок абсолютно одинаковые трубы с Никопольского завода были проданы по цене почти в 2 раза ниже, чем дочерней компании государственного «Нафтогаза», - приводит издание сравнительный анализ контрактов на насосно-компрессорные трубы.

Завышение цен на трубы на украинском рынке спровоцировало приход международных компаний, в первую очередь из Китая. Однако в мае 2020 года по инициативе «Интерпайпа» Минэкономики неожиданно ввела пошлины на импорт труб из Китая в размере до 51,52%, исключив тем самым конкуренцию на тендерах «Нафтогаза».

«Фактически заградительная ставка пошлины была введена против тех поставщиков, которые конкурировали с «Интерпайпом» в 2018-2019 годах на тендерах «Укргаздобычи»: DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation и других», – цитирует издание слова экономического эксперта Бориса Кушнирука.

Завышение цен на украинском рынке позволило «Интерпайпу» Пинчука минимизировать ущерб от потери российского рынка в результате введенный правительством РФ санкций, указывает издание.

«Если бы речь шла исключительно о торговле двух частных компаний, то вопрос завышенной цены не вызывал бы такой интерес. Но все же контракты «Интерпайпа» с «Нафтогазом» – это история о деньгах крупнейшей государственной монополии. А потому в каком-то смысле эффект от таких сделок на своем кошельке может почувствовать каждый украинец», - отмечает «РБК-Украина».