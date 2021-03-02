Правительству следует выполнять свои обязательства перед «зелеными» энергетиками за счет средств госбюджета, а не путем создания квазиналога для промышленности

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу и.о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2.



«Год назад налог на СО2 уже был увеличен в 24 раза. Это чисто фискальный налог, который просто высасывает деньги из промышленности. Как он тратится - совершенно непонятно. Любое увеличение налога на СО2 приведет к тому, что и без того высокая себестоимость продукции наших предприятий будет расти», - рассказал Каленков.



Он напомнил, что средства с тарифа на передачу электроэнергии, который для промышленности в прошлом году вырос в три раза, также тратятся на выплаты «зеленым» энергетикам. Но повышения налога для промышленности снижают конкурентоспособность ее продукции.



«Мы сейчас рассматриваем тариф Укрэнерго как квазиналог на промышленность. Большую часть, две третьих тарифа Укрэнерго, уже сейчас составляет компенсация зеленым энергетикам, а не расходы на передачу электроэнергию. Это ненормально, это накладывает дополнительную нагрузку на всю промышленность. В итоге государственный бюджет теряет намного больше денег, чем если бы он просто компенсировал затраты зеленой энергетики из государственного бюджета», - уверен Каленков.



Он подчеркнул: увеличивать налоги для промышленности для того, чтобы государство могло погасить долги перед инвесторами в «зеленую» энергетику, неэффективно и несправедливо. И напомнил, что законодательством предусмотрен для этого другой механизм – за счет средств госбюджета.



«Нужно просто выделить деньги из бюджета, как по закону предусмотрено. Изымать деньги из предприятий - неправильно, и эффект экономический будет отрицательный», - резюмировал Каленков.



Как известно, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что налог на выбросы СО2 могут увеличить, чтобы выплатить долги, возникшие у государства перед «зеленой» генерацией.



Ранее генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.



В свою очередь народный депутат Дмитрий Шпенов заявил, что украинская промышленность ждет от Минэнерго не повышения налога на выбросы СО2, а помощи в проведении экомодернизации. В частности - принятия законопроекта, по которому предприятия смогут направлять до 70% начисленного эконалога на внедрение экотехнологий.