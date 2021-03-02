Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, какие проекты готовит УИНП.

«Мы выпустим еще хорошие ролики об истории ХХ века. Хороший выпустим исторический проект для школы, который поможет подготовиться к ВНО и попутно восстанавливать важные моменты исторической памяти Украины», - говорит Дробович.

Также Институт нацпамяти планирует представить отчет за 6 лет декоммунизации. В нем будет информация о проблемах и успехах декоммунизации в Украине и дальнейших шагах.

«Это очень важный будет документ, так как для Восточной Европы это будет беспрецедентный документ. Мы потом его переведем на английский язык, представим в мире, проведем экспертные консультации, семинары, конференции в Украине, чтобы показать, создадим инфографику, чтобы рассказать о нашем этом опыте. Что-то удалось, что-то не удалось, но опыт – это очень ценно», - заявил Дробович.

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