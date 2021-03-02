Власть предоставила олигарху Виктору Пинчуку возможность обогащаться на импорте электрической энергии, поставив под удар всю энергосистему
Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина24».
«Фактически под Пинчука сегодня уничтожают украинскую энергетику. Посмотрите, какая компания закупает импортное электричество из России и Беларуси — Пинчука компания, ого металлургические заводы. И власть и правительство работают на Пинчука, чтобы Пинчук зарабатывал миллиарды за счет российского и белорусского электричества.
Убивают при этом нашу энергонезависимость, убивают наши станции, наш уголь», - заявил политик.
Только за два месяца 2021 года импорт российской электроэнергии обошелся в почти 1 млрд гривен.
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«Добивают украинскую экономику и энергетику, для того, чтобы набивать собственные карманы, то это не борьба с коррупцией. Это фактически обогащение этих мародеров (Виктора Пинчука-прим.), которые на крови зарабатывают, которым до лампочки национальные интересы, потому что у них интерес один – набить собственные карманы», - добавил Ляшко.
Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.