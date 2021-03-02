Украинская национальная идея - это тема, разговоры о которой ведутся уже годами и даже десятилетиями. Но до сих пор нет единого мнения относительно ее сути.

По этому поводу высказался и Петр Чернышов, топ менеджер и бывший руководитель Carlsberg Ukraine и «Киевстар», в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

По мнению Чернышова, украинская национальная идея прежде всего должна касаться судебной реформы. Справедливый суд - вот что он предлагает. «Даже если какие-то чудо-люди в Украине диджитализируют и медицину, и образование, и все остальное, но в судах можно будет подменить записи в реестрах, как это сейчас делается - все эти изменения обернутся пшиком», - объясняет свою позицию гость программы.

Петр Чернышов считает судебную реформу базой, на которой уже надо строить и все остальное. Именно в отсутствии честного правосудия в Украине он и видит причину массовой эмиграции за границу. Мол, с такой страной никто не хочет связывать ни свой бизнес, ни свое будущее.

Чернышов вспоминает, что украинские лидеры всех периодов и фракций всегда обещали догнать Польшу в плане развития. «А рядовой украинец просто понимает, что нужно взять билет и догнать Польшу прямо сейчас», - заключает гость.

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