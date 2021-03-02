Революция Достоинства победила (впрочем, победила ли?) семь лет назад, однако её официальным статусом в Верховной Раде озаботились только сейчас. И в соответствующем постановлении парламента вся вина была возложена на тогдашнего президента страны Виктора Януковича.

Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«Я сам присоединяюсь к вопросу: почему ждали семь лет? Даже на Нюрнбергский трибунал понадобилось меньше времени – а там ситуация была, мягко говоря, более сложной. Да, вопрос совершенно справедливый», - отмечает эксперт.

Впрочем, по его мнению, слова были сказаны хоть и запоздалые, но совершенно справедливые. И нарушение закона Виктором Януковичем, и узурпация им власти были налицо, как и насилие в отношении безоружного народа. Кроме того, президент, сбежав в Россию, призвал Путина к вооружённой агрессии против Украины.

По словам эксперта, если вообразить, что все эти события происходят в другой стране и с другими людьми, ничего не изменится. Призыв к соседнему государству вторгнуться на территорию страны везде считается государственной изменой, а Янукович совершил именно это.

«После такого даже Партия Регионов голосовала против Януковича. Все понимали: нормальные люди так не поступают», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Антон Дробович призвал избавить все значимые объекты Киева от советской символики.

Также он высказался о праздновании Дня Победы 9 мая.