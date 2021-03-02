Кабинет министров Украины позорно относится к инвесторам в возобновляемую энергетику, что подтверждает отсутствие сдвигов в проблеме выплаты долгов за зеленую энергию.
Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
"К сожалению, они полностью не выполняют свои обязательства перед инвесторами и это отдельная позорная история", - сказал он.
По его словам, такие действия власти приводят к остановке инвестиций в Украину.
"Когда они рассказывают, что давайте нам инвестиции в страну, а обманули тех инвесторов, которые уже сюда принесли 10 млрд долл, то так оно точно работать не будет", - подчеркнул Гончаренко.
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Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.
По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.
По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.