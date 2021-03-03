Конфликт на Донбассе обостряется - это не обернется ничем хорошим.

Об этом рассказывает Александр Мусиенко, военный и политический эксперт, в программе «Что дальше» на канале «Знай24» .

«Заметно противник активизировался, и в принципе это произошло еще до санкций», - уверенно констатирует Мусиенко. Сейчас на оккупированных территориях происходит активное продвижение, украинское разведсообщество дает информацию о приезде снайперских пар с РФ.

С другой стороны, тревожные сообщения поступают и со стороны ОБСЕ и командования ООС: по меньшей мере 27 танков и самоходная артиллерия численностью в 36 единиц, а также другие виды вооружения постоянно передвигаются на оккупированной территории.

«То есть угроза растет», - заключает эксперт.

По мнению Александра Мусиенка, мир с Донбассом сейчас невозможен, речь идет скорее об ухудшении ситуации.

Напоминаем, политолог оценивает степень влияния РФ в Черном море .