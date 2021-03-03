Украина была головной болью и для экс президента США Дональда Трампа, и для президента США Джо Байдена, поскольку здесь пытались организовать политический скандал.

Об этом сказал политтехнолог Максим Карижский в программе “Романенко Беседы” .

“Украина была головной болью и для Байдена (и для Трампа - ред.). На самом деле. Потому что как это: какие-то люди приезжают в Киев, встречаются здесь с людьми для того, чтобы организовать кампанию, чтобы организовать политический скандал, в центре которого будет Байден… Возможность вообще того, что такие вещи могут здесь происходить, и что вот такой запах тянется в кабинеты Вашингтона из Украины, вот этот запах таких скандалов непонятных, он просто в буквальном смысле превратил, сделал упоминание нашей страны токсичным. Если человек из Украины - боже мой”, - сказал Максим Карижский.

Он отметил, что люди реально опасались встречаться с делегациями, которых переводили лоббистские компании.

“Очень внимательно изучают досье по каждому человеку, которого переводили. Пугались из-за досье людей, которых пытались переводить. То есть, осадок остался очень сильный. Чтобы на фоне этого осадка перейти к конструктиву - ну, наверное, надо начинать с вопроса все-таки о том, а в чем сами США видят свои интересы в стратегическом партнерстве с Украиной… Нужно чтобы декларации украинских лидеров совпадали с их реальными действиями в Украине. Потому что люди в других странах же за этим очень следят. Но если человек врет у себя в стране, говорит одно, а делает другое, то какие основания полагать, что он с этой страной будет вести себя по другому”, - подчеркнул политтехнолог.

По его словам, нужно изменить подход ко внутренней политике.

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