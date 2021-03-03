Антимонопольный комитет Украины заявляет об отсутствии оснований для поиска монопольных злоупотреблений в секторе «зеленой» энергетики, которые пытается найти приближенная к олигарху Виктору Пинчуку общественная организация «Лига антитрастовые»

Об этом заявила председатель АМКУ Ольга Пещанская в интервью «Первому деловому телеканалу», указав, что доля зеленой энергетики в энергорынке Украины очень мала.

«Мы должны оценивать действия согласно влияния на конкуренцию. На сегодняшний день доля «зеленой» энергетики - это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКП в 2021 году ожидается 19%. И это еще не той частью, по которой можно сказать, что значительная рыночная власть, или монопольное положение », - сказала Пещанская.

По ее словам, ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока нет причин для начала любых расследований или проверок со стороны АМКУ.

Пещанская уточнила, что на сегодняшний день не имеет данных ни о превышении «зелеными» производителями порога в 35%, ни об их сговоре на рынке энергетики.

«Поэтому, мы разделять вопросы, которые относятся к сфере антиконкурентного законодательства, и которые относятся к другим сферам», - сказала она.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что ОО "Лига антитрастовые" распространяет ложную информацию о "зеленой" энергетики в интересах предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.

Как отмечают эксперты, среди лоббистов льгот на ток для промышленности является компания «Интерпайп» Виктора Пинчука, с лета 2020 г. продвигает в законодательстве термин «зеленая металлургия» для того, чтобы получить скидку для себя, но она будет дискриминировать другие предприятия.