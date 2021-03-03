Депутаты немецкого Бундестага обеспокоены действиями украинской власти ‒ наступлением на оппозицию и цензурой

Вопрос санкционной политики против закрытия трех оппозиционных телеканалов и свободы слова в Украине был внесен в повестку дня комитета Бундестага по внешней политике, а также комитета по правам человека и гуманитарной помощи.

А Межпарламентская комиссия по правам человека парламентской группы «Альтернатива для Германии» уже приняла официальное заявление о действиях украинского государства в сфере свободы слова. Об этом идет речь в письме спикера Межпарламентской комиссии по правам человека фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Вальдемара Гердта.

«С большой тревогой и непониманием мы узнали новость о том, что указом президента Украины Зеленского… были одномоментно закрыты три телеканала, вещавших на русском языке… без каких-либо на то адекватных и явных причин, ‒ говорится в заявлении Межпарламентской комиссии по правам человека. ‒ Данные телеканалы были обвинены без суда и следствия в пророссийской пропаганде и искажении фактов, касающихся политической ситуации в Украине… Сложно не согласиться с тем, что это решение является беспрецедентным и будет иметь значительные последствия как для свободы слова, так и резонанс в международной политике в отношении к Украине».

Также в заявлении констатируется, что «закрытие телеканалов произошло не в результате решения суда, без какой-либо дискуссии в СМИ и обществе, без официальных доказательств, то есть вне рамок правового поля…».

По мнению немецких депутатов, при Владимире Зеленском Украина отходит от курса либеральных и демократических реформ. А от фундаментальных основ демократического государства и общественного строя власти отказываются в пользу радикальной политики национализма.

«Случаи расправы над собственными гражданами больше не являются исключением. Запреты на свободу слова и выражения мнения, политическое преследование журналистов с альтернативной формой репортажа в долгосрочной перспективе являются питательной средой для нападения на религиозное и национальное многообразие, ‒ уверены члены Межпарламентской комиссии по правам человека. ‒ Эти меры ‒ лишь несколько примеров из длинной цепочки нарушения прав человека».

В Германии предупреждают, что в будущем данные нарушения могут привести к созданию мононационального авторитарного государства Украина, не имеющего ничего общего с общепризнанными правами человека и в частности европейскими ценностями.

«Мы, члены Межпарламентской комиссии по правам человека, не приемлем неправового запрета и цензуры средств массовой информации в любой стране. Мы стоим на защите слова и отвергаем цензуру. Права национальных, языковых и прочих меньшинств должны быть под защитой. Любое нарушение прав человека или посягательство на свободу слова должно быть наказано», ‒ говорится в резолюции комиссии.

Стоит отметить, что данное заявление было разослано во все парламенты ‒ члены Межпарламентской комиссии по правам человека, в посольства, прессу и уже получило широкий резонанс. А сейчас, как отметил Вальдемар Гердт, готовится также запрос к правительству ФРГ относительно преследований СМИ и оппозиции в Украине.