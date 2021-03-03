Турция думает о защите своих национальных интересов и может угрожать России тем, что перекроет проливы и развивает военно-техническое сотрудничество с другими странами, в том числе, и с Украиной.

Об этом сказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Они очень прагматичные. Потому что вот Турция - это пример такого государства, как надо маневрировать, думая о защите своих национальных интересов… У турков есть хороший инструмент - они контролируют, фактически, проливы. Очень важные, без которых, в принципе Черное море не несёт, скажем так, никакой экономической нагрузки. Мы себе представляем, если перекрыть проливы - ну все. Куда вы будете это, что у вас остается - в Грузию ходят у нас паромы, в Поти порт, остается Болгарский порт и Румынский. Ну, в принципе - на этом все. Но это не те объемы, правда - когда у вас есть выход дальше в моря и вы не можете транспортировать свои грузы по всему миру”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что Турция довольно прагматична, поскольку с одной стороны покупает у России оружие, а с другой - производят совместно с Украиной беспилотники “Байрактар”.

“У них кардинально противоположные взгляды на процессы, которые происходят в Сирии. Абсолютно кардинально противоположные, по сути - Россия и Турция поддерживают двух соперников в этой войне. Турция - оппозиционные силы, Россия поддерживает действующего президента Асада. То есть, там тоже. Ну, и по другим направлениям - с одной стороны, они торгуют, не против российских туристов, с другой стороны - Эрдоган категорически заявляет о том, что Турция никогда не признает аннексии Крыма. И в принципе, выступает за развитие военно-технического сотрудничества, в частности - с Украиной. Увеличение товарооборота”, - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что с другой стороны - он понимает, что ему нужны объемы газа, когда экономика на подъеме.

“Поэтому, отсюда турецкий поток. Но тут же еще не только поэтому. Он же хочет, чтобы Турция была серьезным транзитером. Транзитным государством. Отсюда укрепление отношений и с Азербайджаном. Откуда тоже есть фактические возможности, потенциал увеличивать объемы. Ну, пускай, естественно, не такие, как с Россией, но все равно - нефти, газа. И чтобы уже иметь влияние на процессы в южной Европе, иметь влияние на процессы в ЕС. То есть, они ведут там тоже свою серьезную игру”, - резюмировал Мусиенко.

Напомним, как сообщала Politeka, в Украине собираются закупить десятки “Байрактаров”.

Также Politeka сообщала, что по мнению Романенко, Турция превратилась в конкурента для Украины.