Государственный «Энергоатом» планирует в июле 2021г осуществить первую поставку отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на площадку Централизованного хранилища, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения
Об этом в интервью для издания «Бизнес.Цензор», которое было опубликовано 3 марта, заявил в. И. о. президента «Энергоатома» Петр Котин.
«Мы в июле осуществим поставку в хранилище первых контейнеров с отработанным топливом. На станциях мы выполнили полный объем работ, необходимый для вывоза отработанного топлива. Из станций можно брать и везти», - сказал Котин.
Также глава компании добавил, что «Энергоатом» получил в распоряжение участок железной дороги длиной 42 км «Вильча-Янов» на территории зоны отчуждения и планирует до конца мая завершить ее реконструкцию за счет средств Фонда обращения с радиоактивными отходами.
«В 2021 году у нас планировалось три рейса на вывоз отработанного топлива в Россию. Я уже могу вам сказать, что в январе мы официально отказались от этого. То есть, около $ 200 млн удастся сохранить уже в этом году и в дальнейшем - ежегодно », - сказал Котин.
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Также Котин отметил, что «Энергоатом» планирует в мае получить лицензию от Государственной инспекции ядерного регулирования на эксплуатацию ЦХОЯТ.