Для полномасштабной реализации реформы Укрзализныци необходима совместная работа парламента, правительства и руководства компании

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.



«Без общего понимания между парламентским комитетом, парламентом, наблюдательным советом и Министерством инфраструктуры и, возможно, Кабинетом министров сдвинуть эту реформу невозможно. То есть, отдельные какие - то куски можно делать, но если кто-то из этих стейкхолдеров будет категорически против или будет не понимать сути реформы, она далеко не уйдет», - считает Клименко.



По ее словам, на сегодня Укрзализныця может осуществлять отдельные действия в направлении реформы, в частности начать разделение на отдельные виды бизнеса, но для полной реализации запланированных изменений необходимо принять новый закон «О железнодорожном транспорте Украины».



"Под государственным предприятием Укрзализныця можно выделить три отдельных направления и во всяком случае навести порядок с тем большим количеством юридических лиц, которые есть сейчас под ГП Укрзализныця, структурировать их на пассажирские, грузовые, инфраструктурные. Но это не решит основной вопрос, вопрос, например, финансирования пассажирской части. Потому что все ровно все эти подразделения будут находиться в составе государственного предприятия Укрзализныця. И поэтому соответственно все равно общий баланс и общие финансы будут на уровне государственного предприятия», - пояснила Клименко.



Она также подчеркнула: реформирование Укрзализныци-это общая ответственность всех ветвей власти.



"Это 5% экономики, это 300 тысяч рабочих мест. И сдвинуть их одной рукой министерства или Укрзализныци – это будет невозможным», - подытожила Клименко.



Напомним, ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.



В то же время народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы «Укрзализныци» в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон «О железнодорожном транспорте Украины».