Карантинные меры, принятые в Украине за последние месяцы, можно поставить министру здравоохранения Максиму Степанову и его заместителю Виктору Ляшко не только в заслугу

Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает украинский пловец, серебряный призёр Олимпиады в Сиднее, чемпион мира, чемпион Европы, четырёхкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев.

«К сожалению, в Украине мы всегда ждём грома с неба, чтобы принять правильные и нужные кадровые решения», - заключает Денис Силантьев.

Ранее, как сообщает Politeka, он дал совет боксёру Александру Усику.

Также Силантьев высказался по поводу своего помощника.

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

Загорелая жена Ямы из «Танців з зірками» в мини-трусиках засветила райские места: «Какая богиня»

Ефросинина поделилась болью, как попрощалась с 17-летней дочкой: «До сих пор перед глазами…»

Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."

Подопечная Потапа Андраде была в ужасе от переезда в Украину: "Жить в стране, в которой есть..."
Показать еще