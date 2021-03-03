Карантинные меры, принятые в Украине за последние месяцы, можно поставить министру здравоохранения Максиму Степанову и его заместителю Виктору Ляшко не только в заслугу

Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает украинский пловец, серебряный призёр Олимпиады в Сиднее, чемпион мира, чемпион Европы, четырёхкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев.

«К сожалению, в Украине мы всегда ждём грома с неба, чтобы принять правильные и нужные кадровые решения», - заключает Денис Силантьев.

Ранее, как сообщает Politeka , он дал совет боксёру Александру Усику.