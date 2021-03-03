В Украине с 2016 года закрыта дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел.

Об этом сказал чемпион Европы и мира по плаванию, украинец Денис Силантьев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“У нас с 2016 закрыта дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел. То есть, на сегодняшний день мы лишены дипломатии в полном смысле этого слова. А что такое дипломатия - это то, что я уже сказал, что формирует понимание и позитивный имидж нашей страны в мире и в Европе. А тем более на фоне тех военных, к сожалению, событий, которые у нас происходят на юго-востоке страны. Нам очень нужны квалифицированные сильные дипломаты. Чтобы заручаться поддержкой и международного сообщества, и в переговорах с Россией”, - сказал Денис Силантьев.

Он отметил, что Украина этого лишена.

Как сообщала Politeka, по мнению Табаха, за спиной дипломатов всегда должны стоять военные.

Также Politeka сообщала, что украинские дипломаты устроили переполох в Польше, кадры позора: "вывезли из Украины на служебном авто...".