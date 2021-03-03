Политические препятствия в секторе возобновляемой энергетики Украины, где есть проблемы своевременности выплат за зеленую энергию, не должны мешать стратегическим целям государства по увеличению производства чистой энергии

Об этом заявляет Украинская ветроэнергетическая ассоциация, комментируя анонсирования строительства ДТЭК Тилигульский ветроэлектростанции в ближайшее время.

Ассоциация напомнила, что ДТЭК ВИЭ, один из крупнейших национальных девелоперов проектов с ВИЭ, и датская компания Vestas, мировой производитель ветрового оборудования, - заключили договор на поставку новейших ветровых турбин для Тилигульский ветроэлектростанции в Николаевской области.

"Это уже не первый пример успешной кооперации компаний-членов Украинской ветроэнергетической ассоциации. Только благодаря таким успешным проектам, сектор ветровой энергетики демонстрирует свою непоколебимость и готовность инвесторов в дальнейшем вкладывать средства в экономику и энергетику Украины, несмотря на все законодательные и политические вызовы государства ", - отметил Андрей Конеченков, глава правления УВЭА.

По его словам, сегодня критически важно, чтобы именно украинские компании реализовывали как можно больше "зеленых" проектов.

"Такое оживление на рынке будет не только положительным сигналом для привлечения будущих инвестиций в сектор, но и свидетельством готовности ветроэнергетического сектора развиваться в условиях непредсказуемой государственной политики, вопреки неблагоприятным условиям", - добавил Конеченков.

Как отмечало, Европейско-Украинский энергетическое агентство, из-за кризиса неплатежей в секторе зеленой энергетики инвестиции в Тилигульский ВЭС, которая начнет строиться за счет европейцев, могут быть последними для отрасли.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. шныряли обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13400000000 грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.