Политический эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что делом блогера Анатолия Шария украинские спецслужбы могут отвлекать внимание от чего-то важного

Об этом он заявил в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

«Это на сленге оперативников называется «отвлечение внимания на негодный объект». Это то оперативное мероприятие, используемое специальными службами. То есть, выбрали Шария, привлекли максимум внимания, а в настоящее время проводится какая-то кампания или действия оперативного характера по отношению к другому объекту. Я не исключаю, что Шарий – это белый шум», - говорит эксперт.

Снегирев также прокомментировал законопроект «Слуги народа» о коллаборационизме.

Эксперт заявил, что у него возникает много вопросов к правоохранительной системе Украины. Потому что людям, которые «участвовали в беспорядках и создали все условия для российской агрессии на востоке Украины», до сих пор не предъявили обвинения.

Например, по словам Снегирева, мэр города Кременная Луганской области выпускает пиво «Московское».

«Каким образом человек, который в 2014 году участвовала в финансировании, организации и проведении референдума, сейчас является мэром контролируемого ВСУ города и, более того, его пивоварня выпускает пиво с этикетками страны-оккупанта?», - возмутился он.

Также эксперт добавил, что экс-полковнику СБУ Леониду Пасичнику, который сейчас возглавляет «ЛНР», до сих пор не предъявили обвинений. А у экс-полковника СБУ Александа Басова, который сейчас возглавляет «Министерство транспорта «ЛНР», есть служебная квартира, которую он получил после Майдана. И, подчеркивает Снегирев, через месяц после получения недвижимости он перешел на сторону боевиков.