Россия активно занимается выдачей паспортов жителям оккупированных территорий, делая возможным Абхазский сценарий.

Об этом сказал политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Россия сейчас активно занимается выдачей паспортов жителям оккупированных территорий. Фактически - закрепляя эти территории в своем юридическом, финансовом, политическом, культурологическом (поле - ред.). Но, здесь смотрите, опять-таки, по осведомленности украинской стороны даже в моменте паспортизации. Получается некий Резников, не берем Арестовича, Арестович это - ну кто? Советник, представитель. Кто угодно. Резников выходит и говорит, что месяц назад российских паспортов выдано 200 тыс. Буквально за месяц выходит представитель российской миграционной службы и говорит - уважаемые, угомонитесь. 650 тыс. выдано", - сказал Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что на это Алексей Резников ответил, что по их информации - 300 тыс.

"Так за месяц у вас цифры как-то колеблются. Но о чем речь - целый министр, профильный, который занимается оккупированными территориями - абсолютно не знает информации, которая происходит, собственно, там. И каким образом мы будем заниматься вопросами деоккупации", - добавил Снегирев.

По его словам, когда Алексей Арестович заявлял, что на Донбассе может повториться история Нагорного Карабаха, когда Российская Федерация вводила военных под видом миротворцев, то он повторил тезисы, которые высказывал еще четыре года назад.

"Что Россия, скорее всего, примет так называемый Абхазский сценарий", - подчеркнул Снегирев.

Напомним, Politeka сообщала о российском "миротворческом контингенте", или "абхазском капкане для Алиева.

Также Politeka сообщала, что террорист Прилепин оправдал уничтожение украинцев на Донбассе: "Де-факто уже Россия".