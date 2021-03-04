1 марта 2021 на сайте Луганской областной прокуратуры появляется информация, что досудебного прокуратурой завершено расследование и направлений в суд обвинительный акт на жителя города Кадеевка и остальных участников террористический отряда, которых обвиняются в организации преступной группировки и захвату административных зданий в Луганске в 2014 году.
Как отметил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев, главная особенность этого дела в том, что обвиняемый умер. Об этом эксперт рассказал в программе «Политика наизнанку».
«Казалось положительная новость: вожаку преступного батальона «Леший» Алексею Павлову предъявили обвинение, но обвиняемый умер 3 октября 2020. Это уже не первый случай, когда полиция демонстрирует неэффективную работу по препятствовании деятельности террористов», - заявил Снегирев.
По информации, Павлов и его соратники обвиняются за штурм Луганского пограничного отряда и им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Politeka опубликовало заявление Снегирева, что покойный главарь боевиков Захарченко имел подручного для взрывов, который занимался их инсценировкой.
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Ранее Politeka распространяло мнение Снегирева, что подрыв главаря террористов Сергея Попова - имитация спецслужб «ДНР».