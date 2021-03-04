1 марта 2021 на сайте Луганской областной прокуратуры появляется информация, что досудебного прокуратурой завершено расследование и направлений в суд обвинительный акт на жителя города Кадеевка и остальных участников террористический отряда, которых обвиняются в организации преступной группировки и захвату административных зданий в Луганске в 2014 году.

Как отметил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев, главная особенность этого дела в том, что обвиняемый умер. Об этом эксперт рассказал в программе «Политика наизнанку».

«Казалось положительная новость: вожаку преступного батальона «Леший» Алексею Павлову предъявили обвинение, но обвиняемый умер 3 октября 2020. Это уже не первый случай, когда полиция демонстрирует неэффективную работу по препятствовании деятельности террористов», - заявил Снегирев.

По информации, Павлов и его соратники обвиняются за штурм Луганского пограничного отряда и им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Politeka опубликовало заявление Снегирева, что покойный главарь боевиков Захарченко имел подручного для взрывов, который занимался их инсценировкой.

Ранее Politeka распространяло мнение Снегирева, что подрыв главаря террористов Сергея Попова - имитация спецслужб «ДНР».