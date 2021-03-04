Приближенная к олигарху Виктору Пинчуку общественная организация «Лига антитраста» не смогла с использованием манипулятивной информации втянуть Антимонопольный комитет Украины в борьбу против сектора «зеленой» энергетики и иностранных инвесторов
Об этом сообщает Ассоциация солнечной энергетики Украины в Facebook, комментируя заявление главы АМКУ Ольги Песчанской о том, что никаких оснований для поиска монопольных и других злоупотреблений в секторе «зеленой» энергетики нет.
«Очередная атака на ВИЭ генерации со стороны так называемых «активистов» закончилась провалом», - указали в АСЕУ.
Они подчеркнули, что жаловаться на сектор зеленой энергетики в Антимонопольный комитет Украины - это как минимум смешно. Ведь на сегодняшний день доля возобновляемой энергетики на рынке составляет лишь 8%.
«Не говоря и о том, что информация, которую распространяли" жалобщики ", искажала действующее законодательство и обесценивала все достижения ВИЭ», - подчеркнули в ассоциации.
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Как сообщалось, 2 марта председатель АМКУ Ольга Пещанская заявила, что текущая ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не указывает на наличие причин для начала любых расследований или проверок, поскольку доля такой энергетики в энергосистеме очень скудная.
Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что ОО "Лига антитрастовые" распространяет ложную информацию о "зеленой" энергетики в интересах предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.
Как отмечают эксперты, среди лоббистов льгот на ток для промышленности является компания «Интерпайп» Виктора Пинчука, с лета 2020 продвигает в законодательстве термин «зеленая металлургия» для того, чтобы получить скидку для себя, одновременно дискриминируя таким образом другие предприятия.