Приближенная к олигарху Виктору Пинчуку общественная организация «Лига антитраста» не смогла с использованием манипулятивной информации втянуть Антимонопольный комитет Украины в борьбу против сектора «зеленой» энергетики и иностранных инвесторов

Об этом сообщает Ассоциация солнечной энергетики Украины в Facebook, комментируя заявление главы АМКУ Ольги Песчанской о том, что никаких оснований для поиска монопольных и других злоупотреблений в секторе «зеленой» энергетики нет.

«Очередная атака на ВИЭ генерации со стороны так называемых «активистов» закончилась провалом», - указали в АСЕУ.

Они подчеркнули, что жаловаться на сектор зеленой энергетики в Антимонопольный комитет Украины - это как минимум смешно. Ведь на сегодняшний день доля возобновляемой энергетики на рынке составляет лишь 8%.

«Не говоря и о том, что информация, которую распространяли" жалобщики ", искажала действующее законодательство и обесценивала все достижения ВИЭ», - подчеркнули в ассоциации.

Как сообщалось, 2 марта председатель АМКУ Ольга Пещанская заявила, что текущая ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не указывает на наличие причин для начала любых расследований или проверок, поскольку доля такой энергетики в энергосистеме очень скудная.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что ОО "Лига антитрастовые" распространяет ложную информацию о "зеленой" энергетики в интересах предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.

Как отмечают эксперты, среди лоббистов льгот на ток для промышленности является компания «Интерпайп» Виктора Пинчука, с лета 2020 продвигает в законодательстве термин «зеленая металлургия» для того, чтобы получить скидку для себя, одновременно дискриминируя таким образом другие предприятия.