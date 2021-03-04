Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной Рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси
Об этом сообщила народный депутат из фракции «Слуги народа» Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента Зеленского в Верховной Раде 4 марта 2020.
«Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы», - сообщила Буймистер.
Она напомнила, что после выступления Президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе.
«К сожалению, деструктивные силы в Верховной Раде сегодня действуют вопреки позиции Президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наше государство заплатило стране-агрессору за это импорт почти 900 млн гривен с начала года», - добавила нардеп.
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В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшей за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Крупнейшим импортером является «Днипропецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ГДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.