Соединенные Штаты Америки могут иметь системный конфликт с Российской Федерацией, но не с Китаем, поскольку с Китаем они связаны экономически.

Об этом сказал экс министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“На мой взгляд, есть существенное различие в отношении Соединенных Штатов к Китаю и России. Китай - это соперник. Это страна, которая предлагает альтернативный способ решения самых главных вопросов современности. Прежде всего, это экономическая модель, это модель построения общественных возможностей контроля за своими гражданами и одновременно достаточно большой экономической свободы в рамках директив. То есть, все то, что анафема для Соединенных Штатов. И тем не менее - оно работает, и работает достаточно эффективно. Судя по показателям, судя по прогнозам того, на что выйдет Китай уже в ближайшее время”, - сказал Константин Грищенко.

По его словам, скорее всего - это будет первая экономика мира уже в ближайшие десятилетия.

“Поэтому, сдерживать Китай будут как раз больше в экономической сфере. Поскольку сейчас уже больше речь идет о том, кто будет основным в технологической гонке. В сфере искусственного интеллекта, в сфере высоких технологий. И тут я не вижу больших перспектив острого политического противостояния. Оно будет, будут использоваться, естественно, и вопросы преследования уйгур, и подавление демократии в Гонконге. Но все же - это не будет основным. С Россией другая история. Дело в том, что США с Китаем очень связаны экономически. Невозможно разорвать эти отношения. Можно шутить, не шутить, но нижнего белья все-таки в Соединенных Штатах не будет, если разорвать отношения с Китаем”, - добавил Грищенко.

Он отметил, что все, что потребляют американцы - на 70% производится в Китае.

“А с Россией, начиная с 1830 года, по-моему, никакой торговли толком. Никаких экономических отношений масштабных, никогда не было. И все попытки войти на рынок России с какими-то крупными инвестициями заканчивались тем, что их задвигали, заставляли делиться и по большому счету - у США нет какого-то экономического интереса для развития этих отношений. По крайней мере, с нынешней властью России. В силу той модели, которая там работает. По-сути, она не позволяет американцам входить с достаточной степенью уверенности. А остаются серьезные противоречия, которые концентрируются на сугубо политических аспектах”, - сказал Константин Грищенко.

Он подчеркнул, что это касается вмешательства в выборы, конфликта с Украиной, аннексии Крыма и угроз по отношению к Балтийским странам, а также Сирии.

“Поэтому здесь возможности и потенциал, и угроза какого-то более серьезного и более системного конфликта - мне кажется намного более очевидной. И тут собралась в Вашингтоне команда, которая именно так видит эти отношения. Попытки перезагрузки предпринимались и раньше, они ни разу не давали никакого результата, поэтому будут искать, естественно. Сферу, где можно договариваться, где можно вместе решать какие-то проблемы, представляющие общий интерес. Но их доля во всем комплексе взаимоотношений будет не такая большая”, - добавил политик.

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