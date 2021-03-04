Есть ли будущее у Дональда Трампа – или его можно назвать политическим трупом?

На этот вопрос в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины в 2003-2005 и 2010-2012 годах.

«По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, если нынешние тенденции сохранятся, выдвижение Трампа на пост президента, по моему глубокому убеждению, приведёт к серьёзному поражению республиканцев на следующих выборах. С другой стороны, если он пожелает, то наверняка победит на праймериз. То есть если он желает, чтобы республиканцы снова выдвинули его, он получит такую возможность, но выиграть выборы не сможет», - говорит бывший глава украинской дипломатии.

По его словам, дело в том, что Америка разделена обычаями – примерно сорок на сорок на двадцать процентов. Последние – это те, кто определяется в последний момент. За них как раз и ведётся борьба. После бурных лет президентства Трампа и событий на Капитолии слишком многие из неопределившихся хотят одного: чтобы не вернулось это президентство, когда страна постоянно была в напряжении, и везде искали врагов, а государственный аппарат старался сдержать своего главу.

«Это не соответствует обычным установкам традиционных республиканцев, а за пределами этой партии просто никем не воспринимается. Поэтому у него больше шансов играть существенную роль, если он не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты», - заключает Грищенко.

Ранее, как сообщает Politeka, также давался прогноз о политическом будущем Трампа.

Также напоминалось о попытках Конгресса США устроить импичмент этому президенту.