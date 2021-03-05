Президент Владимир Зеленский должен запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, если действительно хочет противостоять российской агрессии.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Украина24».

"В этом эфире месяц назад примерно мы обсуждали и я говорил, что если это все серьезно (борьба с российским влиянием-прим.), то в ближайшие дни мы остановим импорт российской электроэнергии, увидим подозрения – но ничего всего этого не происходит. Неделя проходит за неделей, разговоры за разговорами, ничего не происходит абсолютно», - заявил Кучеренко.

По его словам, с начала 2021 года импорт обошелся Украине в почти 1 млрд гривен.

«И возникает следующий вопрос – действительно ли это борьба с врагами государства или это просто, пользуясь совершенно тем, что большая часть общества абсолютно поддерживает такие шаги, он пытается их (санкции – прим.) использовать к неудобным в данной конкретной ситуации для Зеленского политиков, которые это заслуживают», - отметил нардеп.

Отсутствие реакции Зеленского на импорт электроэнергии может свидетельствовать о совершенно иной мотивации в действиях президента, чем защита национальных интересов.

«Если всего этого (запрета импорта – прим.) не будет, то это будет означать, что мотивация Зеленского, к сожалению, не такая как он нам об этом рассказывает», - добавил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России – в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.