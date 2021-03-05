Национальное антикоррупционное бюро и структуры олигарха Игоря Коломойского продолжают плодотворно сотрудничать в деле «Роттердам+» и координировать свои действия.

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ и бывший подозреваемый по делу «Роттердам+» Дмитрий Вовк.

«Серьёзны ли действия НАБУ по Коломойскому? Спойлер - НЕТ, они прекрасно сотрудничают. Вчера НАБУ разразилось традиционным постом о том, что вокруг враги, им мешают (как танцорам) и начало расписывать грехи прокурора САП дважды закрывшего дело «Роттердам+». Вот только маленький нюанс - просит о замене прокурора САП никто иной как Запорожский ферросплавный завод, принадлежащий Игорю Коломойскому, а комментирует НАБУ», - сообщил Вовк.

Он подчеркнул, что учитывая совместную работу НАБУ и Коломойского по делу «Роттердам+», антикоррупционное расследование в отношении олигарха являются инсинуацией.

«Если кратко антикоррупционная борьба напоминает американский реслинг: показуха, привлекает зевак, есть кумиры и наиболее отслеживаемые «бои» с должной медиа артподготовкой, затратно для зрителей (для бюджета), но выгодно для промоутеров, минимальная спортивная ценность и ноль общественной пользы», - добавил Вовк.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже дважды закрывала дело «Роттердам+» отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения.

Сначала 27 августа 2020 г., после чего это решение 27 сентября подтвердил Высший антикоррупционный суд и 29 сентября Офис генерального прокурора.

Повторно дело было закрыто 21 января 2021 года из-за отсутствия состава преступления. После этого, 25 января, ВАКС подтвердил законность действий прокурора, принявшего такое решение.

Также ранее корректность и обоснованной формулы «Роттердам+» подтвердили Антимонопольной комитет Украины и 10 независимых международных экспертных институтов и украинских государственных экспертиз.