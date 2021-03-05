Реформа «Укрзализныци» осуществляется по европейской модели, которая доказала на практике свою эффективность. Об этом заявил директор по транспорту и транспортной логистике "Ивано-Франковскцемент" Иван Дубас.

«Реформы (Укрзализныци – ред.) уже проходят. Возможно, не так проходят, как некоторым кажется. Но на самом деле это очень большое хозяйство, инфраструктурная монополия. И там надо взвесить очень четко даже мелкий шаг для того, чтобы весь этот механизм сдвинуть», - сказал Дубас.

По его словам, реформирование «Укрзализныци» опоздала как минимум на 20 лет, и именно поэтому сейчас компания находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас это уже насущный вопрос. И надо двигать, продвигать, развивать, чтобы мы были в плане инфраструктуры и этих всех железнодорожных перевозок как европейская страна", - сказал Дубас.

Он также отметил, что реформирование «Укрзалізниці» осуществляется по тому же сценарию, что был ранее применен в европейских странах, где было осуществлено разделение услуг железной дороги на отдельные виды бизнеса. По его мнению, это даст возможность отслеживать финансовые потоки, расходы и эффективность отдельных направлений деятельности железной дороги.

"Это не новый велосипед, это практика европейских стран, той же Венгрии, Чехии, Польши. Соответственно, не надо придумывать велосипед - нужно идти тем же путем, эффективно вкладывать деньги, определять, где слабые участки. И все будет хорошо", - подытожил Дубас.

Как известно, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак начал процедуру разделения УЗ на отдельные подразделения. Ожидается, что уже в 2021 году появится 4 отдельные компании, которые будут заниматься грузоперевозками, пассажирскими перевозками, инфраструктурными вопросами и производством. Все непрофильные активы компании, в том числе медучреждения и спортивные сооружения, планируют продать или передать в концессию.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил: «Укрзализныця» должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.