О недостаточной боеспособности украинских военных для сопротивления российской агрессии во время оккупации полуострова Крым заявил Игорь Тенюх, тогдашний и.о. министра обороны Украины.

Об этом сообщает Дмитрий Снегирев, политический эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело» в своем видеоблоге.

«26 февраля был день сопротивления», - так описывает Снегирев события того дня 2014 года. Тогда состоялся протест против действий российских военных: проукраински настроенные граждане АР Крым собрались под зданием крымского парламента с целью блокирования процесса оккупации полуострова.

Политолог отмечает, что созванное в тот же день заседание СНБО решило фактически никак не вмешиваться в ситуацию в Крыму. Отсутствие же действий со стороны украинской власти трудно обосновать логически, но по некоторой информации украинские военные на тот момент не были готовы к решительным шагам.

«Правоохранительные и специальные службы должны были дать уже в 2014 году свою объективную оценку по поводу заявлений этого персонажа (имеется в виду бывший министр обороны, господин Тенюх)», - возмущается Снегирев. Но отсутствие этой оценки он называет приговором украинскому правительству, сформированному по партийной квоте. Политолог также напоминает, как Игорь Тенюх занял пост министра обороны - благодаря квоте ВО «Свобода».

Напоминаем, Снегирев дал свою оценку законопроекта о коллаборации.

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