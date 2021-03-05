Снижение НДС для аграриев было ошибочным решением, которое стимулирует сырьевую отрасль, в то время как Украине нужно развивать переработку

Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Главкому.



«Считаю, что уменьшение ставки НДС до 14% для крупных аграрных холдингов – это ошибочное решение. Я не вижу в нем потенциала по противодействию черному экспорту зерновых или так называемым «скруткам» по НДС, особенно это касается уменьшения ставки на овец, сахарную свеклу и молоко. Понятно, что это просто хоть какой - то аргумент лоббистов, который обосновывал принятие этого решения», - сказал Гетманцев.



По его словам, снижение НДС стимулирует развитие сырьевого направления, что не является эффективным решением, в то время как перерабатывающая отрасль получит значительный удар.



"Это ударит прежде всего по переработке, которая не является вертикально интегрированной, как в крупных холдингах, где есть своя база для выращивания, переработка и экспорт. Для последних это, бесспорно, большой плюс в доходах. А вот если ты приобретешь пшеницу по ставке НДС 14%, а хлеб відвантажуєш со ставкой 20%, то бремя уплаты НДС переводится с сельскохозяйственного производителя сырья на сельскохозяйственного производителя готовой продукции», - пояснил Гетманцев.



Он также отметил, что ни одна сырьевая экономика не является успешной, и Украине нужно развивать перерабатывающую промышленность.



«Нам нужно стимулировать в Украине переработку, промышленность, высокую добавленную стоимость, рабочие места и уплату налогов здесь, а не отдавать их, например, в Польшу, где уровень сырьевой экономики в 15 раз меньше нашего», - подытожил Гетманцев.



Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Тогда же многие СМИ писали о том, что закон был пролоббирован в Раде «аграрной группой», межфракционным объединением «Доверие», которые ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.



В свою очередь заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что снижение НДС для сельхозолигархов даст Веревскому возможность получить дополнительно 8 миллиардов гривен.



Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют лишь крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды.