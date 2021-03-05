Народные депутаты межфракционного объединения (МФО) "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" и инвесторы в зеленую энергетику Украины заявили о необходимости выводить сектор возобновляемой энергетики страны из долгового кризиса для того, чтобы государство не нарушало, а выполняло свои обязательства перед ЕС

Соответствующее заявление было сделано во время совместного подписания меморандума с отраслевыми ассоциациями, которое состоялось 5 марта.

«Основные положения меморандума - это основы нашего взаимодействия с ассоциациями, это поддержка международных и национальных инвесторов. Это обмен информацией и совместная помощь. Это устранение существующих проблем и преодоление барьеров для развития зеленой энергетики. Это совместные мероприятия, которые мы будем проводить. И объединение усилий для преодоления кризисных явлений", - сказал сопредседатель МФО, нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко также отметил, что в МФО «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» входят представители всех фракций парламента, что свидетельствует о поддержке депутатами курса Украины не переход от старой, вредной энергетики к экологически чистой возобновляемой.

В свою очередь нардеп Дмитро Лубінець добавил, что через механизм парламентского контроля депутаты будут смотреть и требовать, чтобы все условия, прописанные «зеленом» меморандуме, были выполнены перед инвесторами.

В то же время директор Европейско-украинского энергетического агентства отметил важность приоритетности сотрудничества ассоциаций с парламентом, чтобы отрасль зеленой энергетики продолжила развитие.

«Мы со своей стороны будем рады предоставлять максимум экспертизы, знаний, опыта, который имеют наши члены ассоциации. Сейчас мы объединяем крупнейших инвесторов иностранных, и они в разных уголках мира уже реализовали свои проекты. Они готовы делиться опытом с Украиной, что касается и развития законодательства, и регуляторной базы, по поддержанию бизнес-климата», - сказала Гуменюк.

При этом председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич сказал, что в текущих условиях депутаты и ассоциации должны сконцентрироваться на защите «зеленой» энергетики от искусственных кризисных явлений.

«Очень хотим, чтобы все-таки эта защита и содействие зеленой энергетике поняли все, что в дальнейшем он вернется нам так же защитой нашего здорового образа жизни, защитой развития нашей украинской экономики и вообще внедрением новых инновационных проектов любой инновационной структуры, которая в дальнейшем имеет развитие именно благодаря широкому распространению зеленой энергетики», - подчеркнул Казакевич.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.