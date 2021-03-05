Покупка Метинвестом предприятий «Покровской угольной группы» позволит компании выти на полное самообеспечение в коксующемся угле. Об этом сообщается на сайте компании.
По информации компании, Метинвест приобрел пакет акций нескольких предприятий «Покровской угольной группы», ключевыми из которых являются шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.
По словам гендиректора Метинвеста Юрия Рыженкова, приобретение этих активов позволит компании самостоятельно обеспечивать свои потребности в сырье для выплавки чугуна.
«Это важное для нас приобретение. В последние несколько лет Группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее.
Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии», - сказал Рыженков.
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В компании сообщили, что Шахтоуправление «Покровское» производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. Минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления по методике JORC по состоянию на 1 января 2019 года составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, чего достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет. Проектная мощность обогащения Свято-Варваринской обогатительной фабрики составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.
Напомним, Метинвест получил одобрение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год на получение контроля над некоторыми предприятиями, входящими в состав Покровской угольной группы, в октябре 2020 года.