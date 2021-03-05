Если реализовать большинство инициатив Национальной экономической стратегии, реальный ВВП Украины может вырасти более чем в три раза. В целевые индикаторы документа, при этом, заложили наиболее реалистичный прогноз по этому показателю в условиях мирового экономического кризиса. Об этом сообщил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап на своей странице в Фейсбук.

“В официальном документе сейчас отмечено более осторожный прогноз — формулировка "не менее чем в два раза" (рост реального ВВП страны на десятый год реализации Стратегии, - ред.) означает, что показатель роста может быть выше. Почему так? Во-первых, было бы немного инфантильно в условиях пандемии и мирового "коронакризи", в стране, в которой в перспективе 30 лет экономика не только не росла, но и падала, закладывать слишком амбициозные цели... Это не отменяет того, что все стейкхолдеры, участники процесса, бизнесмены и чиновники должны стремиться к сверхбыстрого роста экономики страны и "выполнение пятилетки за три года". Даже удвоение реального ВВП за 10 лет означает 7% ежегодного роста экономики. Это довольно существенный показатель", - подчеркнул Кирилл Криволап.

Он также отметил, что анализ международных практик демонстрирует, что после экономического кризиса 2008 года всего около 10 странам в мире удавалось удвоить свой реальный ВВП.



Кирилл Криволап подчеркнул, что в НЕС-2030 заложен и целевой показатель по росту объемов экспорта в 150 млрд. долларов.

"Как правило, в странах с подобной структурой экономики, как в Украине, экспорт составляет от 40 до 60% ВВП. Заложенный в НЕС-2030 целевой индикатор — не менее 50% от минимальной планки роста ВВП на десятый год ее имплементации”, — отметил Кирилл Криволап.

В то же время директор Центра экономического восстановления отметил, что в дальнейшем работа над имплементацией стратегии будет проводиться, в частности, в Верховной Раде путем принятия соответствующих законопроектов для реализации инициатив документа.



Напомним, 3 марта Правительство утвердило постановлением национальную экономическую стратегию до 2030 года. Разработку документа начали летом 2020 года на платформе Центра экономического восстановления. К созданию НЕС-2030 присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертного сообщества и гражданского общества.



Отметим, все акты Кабинета министров будут приведены в соответствие с стратегией. Также будут скорректированы планы деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти, чтобы они полностью соответствовали положениям Стратегии. Мониторинг выполнения Стратегии будет проводиться на едином вебпортале электронного управления - путем анализа достижения целевых индикаторов документа. Результаты мониторинга ежеквартально будут рассматриваться на заседании Кабинета Министров.