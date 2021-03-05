В 2021-2022 годах продолжится трансформация украинской школы.

Об этом сказал самый молодой директор в Украине Дмитрий Ламза в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Во-первых, это продолжится трансформация... Сейчас согласовываются новые планы, сейчас образовательные программы новые согласовываются. Которые вызывают очень большой резонанс. Очень большое количество обсуждений где есть. Сейчас Министерство образования - оно вводит новые предметы, которые, опять же, вызывают у кого-то возмущение, у кого-то поддержку. Я всегда говорю - в любом документе МОН, в Кабинете министров есть такая фраза, что руководители учебных заведений решают, как делать именно у себя в заведении", - сказал Дмитрий Ламза, отвечая на вопрос, куда будет двигаться украинская школа в 2021- 2022 годах.

Он отметил, что согласен с теми, кто считает, что это круто и правильно, потому что директор знает своих детей и может видеть, какой предмет ему нужно сделать сильнее или чаще.

"Где мне надо подхватить хвосты, где мне надо может опустить немного - это сейчас происходит. И следующий год - он будет уже для тех классов, которые пошли первые пробные НУШ, которые пошли такие, пилотные - вот они сейчас уже идут в пятый класс. И вот этот фундамент зарождения пятого класса - сейчас будет происходить для них. Как будет происходить - мы посмотрим", - добавил директор.

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