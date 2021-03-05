Когда Денис Шмыгаль закончит свою каденцию, он будет прекрасным человеком и премьер-министром, которого никто не вспомнит.

Об этом сказал специалист в области права Андрей Вигиринский в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Вышел сухим из воды. Нет, еще не вышел, кстати. Но, говорят, выйдет к лету. Если он выходит из этого Кабинета министров, то он выходит, при любых раскладах, полностью. И Кабинет министров выходит полностью… Сухим. А какие к нему сейчас претензии могут быть. Он подписывает коллегиальные решения Кабмина. Ни больше, ни меньше. Минфин, который занимается госдолгом - это вотчина министра. Он определяет там проспекты эмиссии, процентные ставки, и так далее. Энергетика - там вообще сплошные ВО, ИО”, - сказал Андрей Вигиринский.

По его словам, в Украине куча регуляторов и независимых, коллегиальных органов, поэтому непонятно, какие могут быть претензии к кому-то с Кабинета министров.

Он подчеркнул, что к Кабинету министров можно найти претензии, но только если их сразу документировать, то есть, была прямая взятка и так далее.

“Поэтому, Шмыгаль закончит свою каденцию, у него в Википедии, в трудовой книжке, будет написано: “Был премьер-министром, год. Без программы”. Неплохо. Прекрасно, не было скандалов с ухода, как в Гончарука. Прекрасный человек, премьер-министр, которого никто не вспомнит”, - добавил Вигиринский.

Как сообщала Politeka , Шмыгаль отметил, что Нацплан по выбросам принимали без экономического обоснования, поэтому экомодернизации энергопредприятий должны начаться с 2023 года .