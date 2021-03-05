В номинации «Лучший хозяин учебного заведения» за ценный вклад в развитие образования победил Дмитрий Ламза, который на сегодня является самым молодым директором школы в Украине.
В программе «Что дальше» на канале «Знай24» Дмитрию Ламзе вручили орден золотой звезды «Хозяин Украины».
Поздоровавшись со зрителями, Роман Каширин взялся за награждение гостя программы.
«По поручению общественной организации Грандов, рейтингов и номинаций вручается орден золотой звезды "Хозяин Украины" в номинации "Лучший хозяин учебного заведения" Дмитрию Владимировичу Ламзе», - торжественно объявил Роман Каширин.
Отмечается, что Дмитрий Ламза является не просто директором специализированной школы №210 в городе Киев, но и экспертом по вопросам воспитания и образования. Благодаря своим заслугам в этой области ему удалось достичь определенных высот.
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После вручения грамоты и награды уже сам Дмитрий Ламза взял слово.
«Вы не представляете, как это приятно, когда об образовании заботятся, его замечают. Очень приятно, что о нас кто-то говорит », - признается он. Также директор советует вкладывать средства в развитие образования Украины, ведь важность этой отрасли отрицать нельзя.
Напоминаем, о трансформации в украинских школах рассказал Дмитрий Ламза.
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