В номинации «Лучший хозяин учебного заведения» за ценный вклад в развитие образования победил Дмитрий Ламза, который на сегодня является самым молодым директором школы в Украине.

В программе «Что дальше» на канале «Знай24» Дмитрию Ламзе вручили орден золотой звезды «Хозяин Украины».

Поздоровавшись со зрителями, Роман Каширин взялся за награждение гостя программы.

«По поручению общественной организации Грандов, рейтингов и номинаций вручается орден золотой звезды "Хозяин Украины" в номинации "Лучший хозяин учебного заведения" Дмитрию Владимировичу Ламзе», - торжественно объявил Роман Каширин.

Отмечается, что Дмитрий Ламза является не просто директором специализированной школы №210 в городе Киев, но и экспертом по вопросам воспитания и образования. Благодаря своим заслугам в этой области ему удалось достичь определенных высот.

После вручения грамоты и награды уже сам Дмитрий Ламза взял слово.

«Вы не представляете, как это приятно, когда об образовании заботятся, его замечают. Очень приятно, что о нас кто-то говорит », - признается он. Также директор советует вкладывать средства в развитие образования Украины, ведь важность этой отрасли отрицать нельзя.

Напоминаем, о трансформации в украинских школах рассказал Дмитрий Ламза .