В сети появилась информация, из которой можно сделать вывод, что министр инфраструктуры Владислав Криклий употребляет кокаин на вечеринке, организованной олигархом Юрием Косюком

Об этом пишет блогер Елена Монова, передает Newsoneua.tv.

В одном из телеграм-каналов опубликованы фото, на которых виден Владислав Криклий, за спиной которого на барной стойке голый по пояс танцует Юрий Косюк. Также опубликованы фото белого порошка, похожего на кокаин, и кредитки Криклия, которая лежит рядом.

«В сеть красиво слили, как Криклий тусит на вечеринке у куриного олигарха Косюка, где господа нюхает кокс и танцует голыми на столе. Ну не совсем голыми, конечно, на Косюке например есть галстук и штаны. Не фуражка и ботфорты, конечно, но тоже неплохо, потому что похоже господину Криклию такой перфоманс очень нравится», - написала Монова.

Как отмечает Монова, в телеграм-канале утверждают, что на вечеринках Косюка вместе с Владиславом Криклием регулярно «отдыхают» «слуги народа» Давид Арахамия, Юрий Кисель, Юрий Аристов, член наблюдательного совета УЗ Адомас Аудицкас и другие.

«Мне вот собственно интересно, что будет на этот раз делать Шмыгаль?», - задается вопросом Монова.

Как сообщалось ранее, Владислав Криклий попал в зону влияния Разумкова, собирающего сильнейшие кадры Зе-команды.