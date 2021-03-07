Добывающая компания «Нефтегаздобыча» до 2013 года, до продажи акций энергохолдингу ДТЭК, была убыточной, накапливала налоговый долги перед бюджетом и из года в год сокращала добычу нефти и газа.

Об этом говорится в статье издания «РБК-Украина».

«В течение нескольких лет подряд, вплоть до 2013 года объем добычи сокращался на 15-20% ежегодно, капитальные инвестиции на 20-50%. Убыток за 2012 год составил 381 млн грн. Возникли долги и перед госбюджетом», - говорится в статье.

По состоянию на конец 2012 года этот долг составлял 64 млн грн.

В статье говорится, что уже в первый год после прихода профессионального инвестора в лице ДТЭК убыток сменился чистой прибылью 797 млн грн, а налоговые отчисления выросли в 3 раза.

«Уже через несколько лет после продажи «Нефтегаздобычи» профессиональному инвестору добычу удалось увеличить более чем в 3 раза. 2013 год компания закончила уже не с убытком, а с прибылью в 797 млн грн. В 3 раза возросли и налоговые отчисления, превысив 1 млрд грн в 2014 году», - говорится в статье.

Как сообщалось, ДТЭК стал акционером «Нефтегаздобычи» в 2013 году. Новый инвестор направил на развитие компании 10 млрд грн, благодаря чему добыча выросла более чем в 3 раза.