Действующий народный депутат Олег Семинский в период руководства «Нефтегаздобычей» (2003-2013 гг.) активно выводил деньги из компании через подконтрольные ему фирмы-прокладки и уклонялся от уплаты налогов.

Об этом говорится в материале издания «РБК-Украина» со ссылкой на слова Николая Рудьковского, которого СМИ называют одним из акционеров «Нефтегаздобычи» в тот момент.

«В разговоре с «РБК-Украина» Рудьковский как один из акционеров компании в тот период не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами», - говорится в статье.

«РБК-Украина» также указало, что общем доступе есть аудиозапись разговора между Рудьковским и Семинским, подтверждающая причастность Семинского к схемам вывода денег из «Нефтегаздобычи».

По данным издания, на конец 2012 года долг «Нефтегаздобычи» по уплате налогов перед государственным бюджетом составлял 64 млн грн.

Схемы с использованием подконтрольных Семинскому фирм-прокладок привели к тому, что в 2012 году «Нефтегаздобыча» стала убыточной компанией, закончив год с отрицательным финансовым результатом 381 млн грн.

Ранее сообщалось, что Семинский возглавлял компанию «Нефтегаздобыча» с 2003 по 2013 год. В последние годы перед увольнением, компания стремительно снижала объемы добычи и накапливала долги.

В 2019 году Олег Семинский получил мандат народного депутата от партии «Слуга Народа».