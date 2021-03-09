Председатель правления УЗ Владимир Жмак выразил удивление тем фактом, что Временная следственная комиссия, которую создала Верховная Рада для проверки финансового состояния УЗ, внезапно обратилась к Кабмину и Наблюдательному совету по вопросом о его компетентности

И напомнил, что в постановлении, которым эта ВСК была создана, предполагается, что она должна проверять финансовую деятельность УЗ в 2017-2020 годах, тогда как самого Жмака назначили в конце 20-го года. Соответствующее сообщение он разместил в своем Телеграмм-канале.

Он напомнил, что временную следственную комиссию ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния УЗ была создана в январе этого года. Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который начала предоставлять информацию. Но в ВСК решили ответа не ждать.

«Каково же было мое удивление, когда, не дождавшись от УЗ ответы, Председатель ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в фейсбуке о результатах первого заседания комиссии. ВСК приняла решение о направлении «обращение премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательном совете УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании». Создается впечатление, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формирования - резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год », - напомнил Жмак.

Он также указал, что на заседание ВСК были приглашены только министр (инфраструктуры Владислав Криклий - Ред.) И члены Наблюдательного совета УЗ.

«Члены же правления на заседание пригласить забыли. Результаты деятельности действующего правление не исследовались от слова «вообще». А нам есть, что сказать: и о ликвидации дефицита тяги, и об увеличении оборота вагонов, и об отношениях с рынком, который, наконец, доволен сотрудничеством с УЗ, и о многом другом », - перечисляет Жмак.

Он выразил надежду, что позиция главы ВСК вызвана недоразумением.

«Надеюсь, что распространенная Председателем ВСК в фейсбуке информация - просто недоразумение. И вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины «крутого пике» УЗ с 2017 по 2020 годы », - резюмировал Жмак.

Как известно, в январе Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать возможную бездействие и нарушения законодательства органами управления предприятия, которые привели к ухудшению показателей предприятия в 2017-2020 годах.

Ранее народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя результаты заседания комиссии, выразил удивление, что на это заседание не были приглашены представители правления, а только члены Наблюдательного совета. Он заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не профессионального уровня для управления компанией и «крышует» коррупцию никакой информации от Наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки.