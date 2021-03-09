Временная следственная комиссия хочет снять главу правления Укрзализныци, потому что он начал ломать коррупционные схемы

Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михэил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».



«С железной дорогой что происходит сейчас? Извините, у железной дороги в прошлом году был ущерб полмиллиарда долларов. Три месяца работает новый менеджмент. Есть такая депутатка Гришина (Юлия Гришина, глава ВСК по УЗ – Ред.), Создала ТСК, и сразу хотят снять начальника железной дороги, как только он начал прикрывать схемы», - заявил Саакашвили.



По его словам, попытки смещать неугодных связаны в первую очередь с тем, что существует большое количество людей, которые не заинтересованы в реформах и потере коррупционных схем.



«Как только что-то начинает двигаться не в том направлении, сразу включается Верховная Рада, суды. Ведь есть огромное количество людей, которые кормятся от этих кормушек», - пояснил Саакашвили.



Как известно, Временная следственная комиссия была создана Верховной радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.



В свою очередь народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» не имеет профессионального уровня для управления компанией и «крышует» коррупцию. Так, по его словам, комиссия не получила от членов Набсовета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают неконкурентоспособными украинские товары.