Председатель Всеукраинского Объединения Владельцев Земли, Роман Головин, прокомментировал попытки нового главы Черкасской области сохранить за собой мандат народного депутата, передает "Стена"

Владельцы земли, земляки часто меня спрашивают почему нарушается Конституция Украины, как с этим бороться и весомую часть таких вопросов сопровождают непониманием в отношении Александра Скичко, спрашивая: «Он кто, депутат или глава Черкасской ОГА». Отвечать мне приходится с того, что в Украине усиливается нарушение и попрание Конституции Украины и это необходимо пресекать, нарушение конституции должны быть прекращении ...

Назначение президентом 29.01.2021р. Александра Скичко председателем Черкасской областной администрации было сделано с нарушением законодательства.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» народный депутат не имеет права быть руководителем центрального органа исполнительной власти. Значит до назначения Председателем Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко должен написать заявление о сложении полномочий по его личному заявлению и дождаться принятия в 10-дневный срок постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий его как депутата (по факту - освобождение).

Постановления Верховной Рады во время подписания указа президентом не было. Президент сознательно или бессознательно (ему «подсунули» указ) нарушил закон.

Даже при таких нарушениях законодательство продолжает требовать прекращения полномочий Скичко.

Часть 6 статьи 4 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» предусматривает, что Верховная Рада должна самостоятельно досрочно прекратить полномочия народного депутата Украины в случае нарушения требований части 1 статьи 3 этого же Закона (народный депутат не имеет права быть руководителем центрального органа исполнительной власти) . Досрочном прекращении полномочий происходит по процедуре прописанной статьей 5 того же Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

Конституция Украины (часть 5 статья 81) 5) требует досрочного прекращения полномочий течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности. Александр Скичко является председателем Черкасской облдержадминисрации с 29.01.2021р. и продолжает быть народным депутатом, несовместимо и это обстоятельство ни Александр Скичко ни Верховной Радой ни президентом не устранена.

Если президент нарушил Закон, то Дмитрий Разумков и Александр Скичко продолжают его нарушать имея все возможности легко прекратить такое нарушение. Но в большей степени «мяч» на стороне Разумкова, который при всей своей ограниченности, имеет право вынести вопрос прекращения полномочий Александра Скичко в зал Совета независимо от того писал Александр Скичко заявление на прекращение полномочий или нет. Но то не желание, то несостоятельность, или номинальнисть Разумкова не трогают необходимых бумаг даже в пределах его стола.

Причины такой ситуации с Александром СКИЧКО может быть много, логическими из которых являются:

Дмитрий Разумков и Президент просто подыгрывают А. Скичко, не уверен в том, что сможет долго продержаться на должности Губернатора, а потому пытается решить вопрос и не терять статус депутата ВРУ;

Не имеет договоренности (или она временно нарушена) кто «пойдет» в совет по 197 округу на котором избирался О.Скичко, по округу на котором О.Скичко противозаконно председательствует и на котором должен приложить все усилия чтобы был выбран именно тот, кто надо тем кто закрутил этот «вертолет» с губернатором О.Скичка. Поэтому О.Скичко может вернуться в Совет к определению того под кого увольнять округ, и при наступлении новой такой договоренности О.Скичка с таким же успехом могут отправить уже министром ли куда по выше, ведь уже и опыт получил губернаторской работы - почти министром побывал ;

Простая бюрократия недолгих подчиненных, по дороге загудилы документы на «освобождение» Скичко - споткнулись о диджитализацию.

Для кого готовят округ 197, для кого весь этот «вертолет» с губернатором О.Скичка? - здесь может все быть логичным, или прозаическим.

Олег Ляшко. На границе ада и рая - рейтинг Ляшко в районе 4%. В О.Ляшко вложено кучу денег его спонсорами. Попадание через 197 округ О.Ляшко в совет может гарантировать прохождение ексрадикалив (теперь Слуги главные радикалы оказывается) в Совет на новых выборах. Скотинятська критика Слуг, рейтинг которых падает, будет О.Ляшко в помощь - его задача просто сесть в этот голубой вертолет от волшебника.

Так когда Ляшко попадет в Раду, то «дорогой экс, спасибо за ...» скажут Слуги и Родина, поэтому может все застыли в позе, чтобы дорозибратися, кто же быть в этой ситуации «сверху» и выгодоприобретателем за счет кого.

Версии о том, что 197 округ готуютьпид Яценюка возможна, но Ляшко радикально

Спонсром Ляшко считается Ринат Ахметов, Александр Скичко зять Леонида Юрушова, который вважаться друг Рината Ахметова. Логично что лучше довкластися в Ляшко таким образом и затем иметь своего ексрадикала с перспективой на кучку ексрадикалив или даже полноценных радикалов (если Слуги не пройдут или просто перестанут существовать или вновь переименуются - из радикалов в какую ливерную партию).

Одно понятно, что Ляшко со своим псевдозахистом украинской земли и сотрудничества с аграрными олигархами Украинская не нужен ни даром ни совета кала. И желание засунуть О.Ляшко назад - желание олигархов. А стране необходимы в Верховной Раде новые политические силы, новые партии.

На сегодняшний день отсутствуют партии, политически удовлетворяют требования украинский - половина украинский уже не хочет идти на выборы, потому что не за что и за кого голосовать, Украинская не нужны «дырявые» партии.

Уже давно понятно, что в украинском существует запрос на политические силы, которые будут говорить не о поддержке бизнеса и увеличение пенсионного возраста, не об нытье, что МВФ не дало средств и обоснованность и правильность тарифов - Украинский необходимые политические силы, которые будут предлагать действенные механизмы остановки экономико-общественного падение с последующим воспроизводства экономики родной страны, начиная с реализации прогрессивных земельных отношений в интересах украинский, продолжая восстановление статуса Украины как космического государства.

Президенту необходимо срочно вмешаться для прекращения нарушения Конституции как гаранту, как в интересах законности так и в интересах начатой ​​деолигархизации. Невмешательство в эту ситуацию - взятие ответственности за манипуляции, которым занимаются его подчиненные и соратники.

Президенту также необходимо уделить внимание и нарушению конституционных прав украинский и начать надо с отмене позорного закона о так называемом рынке земли с последующим принятием Закона «О прогрессивные земельных отношений», который предоставляет владельцам земли права и возможности для осуществления самостоятельного хозяйствования на собственной земле, в том числе и право расторгать договоры аренды земли по собственному волеизъявлению владельца земли, ускорит процесс перехода к эффективному и подоходного самостоятельного хозяйствования и прекращения позорных арендных отношений.

Александр Скичко же необходимо определиться где работать. Если на моей родной с ним Черкасской, давайте начнем тоже по земельным вопросам: прекращение издевательства арендаторов над собственниками земли, содействие выходу владельцев земли с арендных отношений и поощрения к объединению собственников земли под сервисом Всеукраинского Общества Владельцев Земли, которое является организованное собственниками земли для самих себя сервисным обслуживанием - - кооперацией по увеличению доходов, уменьшение налогов, учета и налогового администрирования.

Родная Черкасская должна стать примером для Родной страны!