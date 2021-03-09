Законопроект о промышленных выбросах №4167 был забракован ассоциациями и народными депутатами, поскольку предусматривает нереальные сроки модерназации, которые буквально разрушат промышленность. Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сроки (модернизации) - нереальные. Европа переходила на модернизацию в срок 30 лет и с поддержкой государства. Этот законопроект забраковали полностью не только все ассоциации. Я работаю в экологическом комитете, и многие наши коллеги были против этого законопроекта», - пояснил он.

По его словам, промышленность несомненно нуждается в модернизации, но программа должна быть взвешенной, чтобы не вызвать кризис и не увеличить количество безработных.

"Модернизировать предприятия надо. Но надо дать возможность малому и крупному бизнесу нормально развиваться, чтобы модернизироваться. А сегодня можно говорить о том, что власть разработала план по уничтожению всех предприятий. Но это же и социальная составляющая. Сегодня безработица тотальная в нашем государстве, более 1 миллиона 700 тысяч человек уехали за границу работать», - предупредил нардеп.

Он выразил уверенность, что законопроект №4167 принимать нельзя, пока он не будет доработан: не будут продлены сроки модернизации, а государство не присоединится к реализации эко-проектов.

«Если мы идем в Европу, то надо взять европейскую модель, где модернизация всех предприятий длилась 30 лет. Во-вторых - Европа помогала в модернизации крупного бизнеса. В-третьих, надо сделать аудит всех предприятий и сначала дать на-гора, в чем же проблема, как из нее выйти. Нужна такая модель развития модернизации экологической безопасности, чтобы не легла экономика Украины и были рабочие места. Надо развивать, а не разрушать», - резюмировал нардеп.

Напомним, законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями, и был отправлен депутатами на доработку. Так, ЕБА обратилась к властям с просьбой отозвать проект с рассмотрения как угрожающий работе промышленных предприятий. Поскольку подход к реформе разрешительной системы в сфере промышленного загрязнения, который предлагал проект, не учитывал значительный технологический разрыв между украинскими и европейскими предприятиями.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера отметил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

А в ОП «Укрметаллургпром» подчеркнули, что законопроект необходимо доработать перед первым чтением с учетом украинских реалий. Так, нужно вдвое увеличить сроки на екомодернізацію, предусмотренные в проекте, обеспечить проведение екоінспекцій предприятий в рамках общего законодательства, а также законодательно утвердить, что отмена интегрированного разрешения будет осуществляться только по решению суда.