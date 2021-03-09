Евросоюз реализует геокультурный проект по европеизации, который является больше чем торговлей и политическим партнерством.

Об этом сказал политолог Андрей Ермолаев в программе “Романенко Беседы”.

“Евросоюз, хоть это и политическое образование - это геокультурный проект. Который сопровождается, например, такой конкурентной стратегией, глобализацией, как европеизация. Которая больше чем политическое партнерство. Больше, чем просто торговля. Это некие цивилизационные ориентиры. Социального, политического самообустройства целых народов”, - сказал Андрей Ермолаев.

Он отметил, что Украине придется пройти через весь груз исторических задач.

“Самое парадоксальное, что подавляющее большинство нынешних европейских государств, включая такие великие, как Франция, Германия, проходили очень сжато схожий путь сразу после Второй мировой войны. После краха вот первого либерального запада, увлеченности национальной идеей, и гомогенизацией своих государств. С возникновением после первых нацификаций внутренних конфликтов на этнической почве. Я даже не о ходе Второй мировой. А о ее последствиях… Сейчас Европа входит в новую фазу - ей нужно опять возвращаться к идее котла, которой была известна империя, но еще неизвестна нынешним европейским государствам. А Украина это вообще проходит в сжатые термины буквально в считанные годы”, - добавил политолог.

Напомним, как сообщала Politeka, Силантьев отметил, что у нас с 2016 года закрыта дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел.

Также Politeka сообщала, что Рыженков отметил, что украинские компании, в отличие от европейских, проводят экомодернизацию без государственной помощи.