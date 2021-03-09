Бизнес олигарха Виктора Пинчука при новой власти получил множество преференций, однако не оставляет попытки наладить свои отношения с Кремлем и вернуть доверие Владимира Путина.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

«Головокружительные успехи олигарха Пинчука при президенте Зеленском. Ни для кого не секрет, что Зеленского к власти привел Коломойский. В меньшей мере известно, что основное кадровое, финансовое и информационное содействие оказывал Виктор Пинчук. Но роль Виктора Михайловича традиционно была более закулисной. Компании зятя Кучмы получили подачки от новой власти с первых дней. Их список впечатляет», - написал политолог на своей странице в Facebook.

В частности, благодаря министру экономики Игорю Петрашко, компании Пинчука получили полную монополию на поставку труб для «Нафтогаза» и установил завышенные цены на железнодорожные колеса для «Укрзализныци».

Прошлым летом его электрометаллургические заводы получили эксклюзивную скидку на электроэнергию благодаря так забываемой схеме «зеленой металлургии». А в январе 2021 года копании Пинчука стали основным импортером электроэнергии с Белоруской АЭС.

При этом олигарх Пинчук не оставляет попытки улучшить отношение с Кремлем, чтобы вернуть позиции на российском рынке.

«Пинчуку закрыли рынок России для поставки ж/д-колес. Он очень старался вернуть доверия Кремля, писал пораженческие статьи в международные СМИ. Призывал дружить с Путиным и все зря. Что б отбить потери, «Интерпайп» насел на железнодорожную монополию. Цена его колес, конечно же выше, чем цена экспортных партий. При этом нет ни одной позиции, которой УЗ покупало бы с таким усердием и впрок», - отметил политолог.

В рамках подогреванию Кремлю планировалась продажа двух основных телеканалов Пинчука пророссийскому политику Виктору Медведчуку, однако по настоянию Офиса президента сделка была сорвана, утверждает политолог.

«Но как оказалось, у Пинчука в собственности его Радио-активов обосновались россияне. Это ли не повод посмотреть на санкции под новым углом», - добавил Сазонов.