По мнению блогера и предпринимателя Сергея Корнака наша страна превратилась в страну чиновников, дармоедов и воров Об этом он заявил в своем блоге.

«Наша страна превратилась в страну чиновников. 360 тыс работают в МВД, 70 тыс в Нацгвардии, 25 тыс прокуратура, 30 тыс в СБУ и 15 тыс в других органах. 30 тыс работают только в государственной охране, охраняющей президента, судей, министров и государственные объекты. Они живут на спецдачах, окруженных охраной, которую мы и оплачиваем», - заявил блогер.