По мнению блогера и предпринимателя Сергея Корнака наша страна превратилась в страну чиновников, дармоедов и воров
Об этом он заявил в своем блоге.
«Наша страна превратилась в страну чиновников. 360 тыс работают в МВД, 70 тыс в Нацгвардии, 25 тыс прокуратура, 30 тыс в СБУ и 15 тыс в других органах. 30 тыс работают только в государственной охране, охраняющей президента, судей, министров и государственные объекты. Они живут на спецдачах, окруженных охраной, которую мы и оплачиваем», - заявил блогер.
По мнению Корнака, 15-20% соотечественников сознательно обворовывают собственный народ и принимают «правила этой игры», когда сотни тысяч украинцев, которые не могут найти работу, вынуждены ехать за границу работать в нечеловеческих условиях, за копейки и переправлять деньги своим семьям.
Также блогер отметил, что 10 млн пенсионеров с очень низкой пенсией не могут купить себе нормальной пищи, лекарства и оплатить тарифы, которые устанавливает власть.