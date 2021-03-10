Председатель правления УЗ Владимир Жмак призвал временную следственную комиссию выяснить первоисточник проблемы, которая привела к критическому финансовому состоянию "Укрзализныци" в середине 2020-го года

Для этого, по его мнению, ВСК должна ознакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета компании, которые являются засекреченными. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Наблюдательный совет работает в Укрзализныце с 2018 года. Я-четвертый руководитель УЗ, с которым работает этот совет. Нам всем интересно выяснить причины, почему УЗ оказалась в таком состоянии. К сожалению, у нас нет документов, наблюдательный совет запретил доступ к своим протоколам за весь период их деятельности. Никто из правления не может ознакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, нам предоставляют только выдержки», - пояснил Жмак.

Он также напомнил, что ВСК не пригласила членов правления на первое заседание – только наблюдательный совет и министра инфраструктуры, а правление получило лишь один запрос на предоставление информации.

Но на своих страницах в соцсетях глава ВСК и заместитель заявили, что инициируют обращение к Кабмину, министра инфраструктуры и Наблюдательного совета по оценке компетентности команды, которая работает последние полгода и показывает положительный результат.

"Мы же ждем от ВСК установления первопричины проблем. Поэтому я надеюсь, что ВСК сможет добраться до этих «тайных документов», и помочь нам выяснить первопричины критического финансового состояния УЗ, который сложился на середину 2020 года», - резюмировал Владимир Жмак.

Напомним, Временная следственная комиссия была создана Верховной радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах, в частности – нарушения на сумму в 12 миллиардов, которые выявила ревизионная комиссия. Однако после первого заседания ВСК обратился с запросом в Кабмин и наблюдательный совет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.

Народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» не имеет профессионального уровня для управления компанией и «крышует» коррупцию. Так, по его словам, комиссия не получила от членов Наблюдательного совета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают украинские товары неконкурентоспособными.