По мнению политолога Вадима Карасева, нужно не запрещать, а создавать собственный всеукраинский нарратив, который бы удовлетворил жителей всех регионов. Нужно предлагать телезрителю правильный взгляд

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Прежде чем что-то запрещать, вводить санкции или ограничивать, надо понять что в замен – какая альтернатива? В этом и кроется проблема сегодняшней культурной медиаполитики: надо не запрещать, а предлагать. Надо создавать собственный контент, интересный и с хорошими нарративами. Обычные идеологические и пропагандистские концепты сегодня не работают, это должны быть эмоциональные повествования, которые «берут за душу»», - Карасев.

По словам политолога, надо создавать свой контент, а не запрещать другой из-за того, что он враждебен, потому что в современном информационном мире это сделать невозможно – сейчас технологии предоставляют доступ ко всему и зритель все равно найдет для себя этот «контент».

«Надо думать как предлагать, конкурировать и таким образом «перевербовывать» зрителя на свою сторону. Это важный момент, потому что сейчас «ухватились» за то, что существуют различные фейковые нарративы с враждебным, неукраинским контентом, но чтобы четко понимать, какой контент вражеский – надо понять, а какой контент украинский, какой он должен быть», - подчеркнул Карасев.

Напомним Politeka сообщала, что Карасёв отметил зачем Великобритании военные базы в Украине.

Ранее Politeka публиковала заявление Карасёва о том, как закончить войну с Россией.